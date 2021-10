عمان (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2021 ء کا آفیشل ترانہ" لو دی گیم" سامنے آگیا جو تمام آفیشل پلیٹ فارمز پر دستیا ب ہے ۔

???? Come #LiveTheGame ????

Official anthem of the ICC Men’s #T20WorldCup 2021 is now available across all streaming platforms ????????

Details ➡️ https://t.co/z6mGR67Nzk

???? @sonymusicindia pic.twitter.com/MfMSHnEUiA