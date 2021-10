معروف بینڈ ’ایکسینٹ‘ کے لیڈ سنگر ایڈرین سینا نے پاکستان کے کس مقام پر چھٹیاں گزارنے کا اعلان کر دیا ؟ بڑی خوشخبری

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاپ گلوکاری کی دنیا کے مشہور ترین بینڈ ” ایکسینٹ “ نے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق آفیشل ٹویٹر پیج پر پیغام جاری کرتے ہوئے بینڈ کا کہناتھا کہ ” ہیلو پاکستان ، اس بار میں نے پاکستان کے شہر ہنزہ میں اپنی کچھ چھٹیاں گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکوں کہ پاکستان ایک محفوظ اور خوبصورت ملک ہے ۔“ایکسنٹ نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں ان کا کہناتھا کہ ” میں دوبارہ پاکستان آنے پر بہت خوش ہوں ۔“ایکسینٹ رومینین بینڈ ہے جس کے لیڈسنگر ” ایڈرین سینا اور رومانا بارٹا “ ہیں ۔

Hello Pakistan,

This time I have decided to spend some of my holidays in Hunza Pakistan to show the World that Pakistan is a Safe and Beautiful country. pic.twitter.com/il5EQaHqWk