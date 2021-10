امریکہ نے غیر ملکی مسافروں پر پابندی ختم کردی، 8 نومبر سے کون لوگ امریکہ جاسکیں گے؟ کیا چینی ویکسین قابلِ قبول ہوگی؟

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ نے 8 نومبر سے غیر ملکی مسافروں کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے کا اعلان کردیا۔

وائٹ ہاؤس کے اسسٹنٹ پریس سیکریٹری کیون منوز کا کہنا ہے کہ 8 نومبر سے وہ مسافر امریکہ آسکیں گے جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا رکھی ہیں۔ ان مسافروں کو 72 گھنٹے پہلے کرائے گئے منفی کورونا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ امریکہ آنے والے مسافروں کیلئے ضروری ہے کہ انہوں نے امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ایف ڈی اے) یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) سے منظور شدہ ویکسین لگوائی ہو۔

امریکہ کے اس اعلان کے بعد امریکی کمپنیوں کی بنائی ہوئی فائزر، موڈرنا، برطانیہ کی ایسٹرا زینیکا اور چین کی سائنو ویک اور سائنو فام ویکسین لگوانے والے مسافر ملک میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ خیال رہے کہ امریکہ نے غیر ملکی مسافروں کا داخلہ مارچ 2020 میں بند کیا تھا۔

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi