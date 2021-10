12ربیع الاول کی آمد، وزیراعظم نےاپنے گھر کی تصویر پوسٹ کردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے 12 ربیع الاول کی تیاریوں کے حوالے سے اپنے گھر کی تصویر پوسٹ کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول کی خوشی منانے کے لیے تیاریوں کا آغاز ہوگیا ہے۔یہ تصویر وزیراعظم کے گھر بنی گالا کی ہے جس میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے چراغاں بھی کیا گیا ہے۔وزیراعظم نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ تمام وزرا اور اراکین 12 ربیع الاول کے حوالے سے اپنے گھروں کو سجائیں جبکہ وزیراعظم نے اعلان کیا تھا کہ اس سال 12 ربیع الاول کی سب سے بڑی تقریب حکومت کی سربراہی میں منعقد کی جائے گی۔

Getting prepared for the Rabi ul Awal celebrations. pic.twitter.com/QnDT2pqSOX