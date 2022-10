عمران خان کا کھرا سچ……زندہ باد عمران خان کا کھرا سچ……زندہ باد

سیاست میں سیاستدانوں کا کردار ہو یا اقتدار کے کھیل میں کھلاڑیوں کی کارکردگی ایمپائر کی انگلی کب اٹھتی ہے اور کیوں اٹھتی ہے، ایمپائر کب نیوٹرل ہوتا ہے اور کب وہ خود کھیل میں شامل ہوتا ہے،ایسی تمام باتوں کی ابتداء بارے جاننا ہو تو معروف بیورو کریٹ قدرت اللہ شہاب کی آب بیتی شہاب نامہ پڑھنا مفید ثابت ہو گا۔مزید سمجھنا ہو تو م ب خالد کی کتاب ایوانِ صدر میں گیارہ سال کا مطالعہ بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایمپائر کی سوچ اور اس کے عمل کی حرکیات سمجھنی ہوں تو جنرل ایوب کی فرینڈز ناٹ ماسٹرز دیکھی جا سکتی ہے۔ جنرل مشرف کی آن دی لائن آف فائر بھی اس حوالے سے اچھی کتاب ہے۔ غیر ملکی صحافیوں آریانا فلاچی ایماڈنکن اور کرسٹینا لیمب کے انٹرویو ود ہسٹری، بریکنگ دی کرفیو اور ویٹنگ فار اللہ (Interview with history, Breaking the Curfew waiting for Allah) مطالعہ تاریخ سیاست پاکستان کے طالب علموں اور تجزیہ نگاروں کے لئے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور اگر پاکستان کی تاریخ کا جدید ورژن سمجھنا اور دیکھنا ہو تو عمران خان کا سیاست میں ظہور، عروج اور زوال جان لیں ہماری پوری قومی تاریخ اس میں سمٹی ہوئی نظر آئے گی اور اگر سیاست کو مروجہ اور جاری سیاست کی مختصر ترین تاریخ سمجھنی ہو تو ان کا حالیہ بیان ”ساڑھے تین سال ذمہ داری میری اور حکمران کوئی اور تھا“ پڑھ لیں اور اگر سمجھ آ جائے تو یہی ہماری قومی سیاسی تاریخ ہے یہی ہمارے زوال کی داستان ہے۔ ناکامی کا بیان ہے، اقرار ہے۔ ان کے اس بیان بارے خوب بحث و مباحثہ ہو رہا ہے تنقید ہو رہی ہے۔ عمران خان پر طنز و تشنیع کے تیر چلائے جا رہے ہیں اور شاید ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا لیکن اس بات اور اقرار کا ایک دوسرا مثبت پہلو بھی ہے عمران خان کے بیانات، بیانیے، گفتگوئیں بحیثیت مجموعی اجماعِ ضدین بلکہ اجتماع افراد پر مشتمل کہلائی جا سکتی ہے۔

ان میں بہت زیادہ ربط و ضبط تلاش کرنا شاید کارِ لاحاصل ہو گا ان کے بارے میں ان کے بیانات اور بیانیوں کے بارے میں حتمی انداز میں کچھ بھی کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے وہ کبھی چیف الیکشن کمیشن کے بارے میں، ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے لیکن پھر اچانک ان کے خلاف ہو گئے اور خلاف بھی ہوتے چلے گئے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک صفحے پر ہونے اور ان کے اعمال و کردار پر مہر تصدیق ثبت کرتے نظر آتے تھے اپنے فون ٹیپ ہونے کے بارے میں ان کی بڑی مثبت رائے تھی لیکن جب ان کی آڈیوز لیک ہونے لگیں تو ان کی رائے یکسر تبدیل ہو گئی۔ کبھی جنرل باجوہ کے بارے میں تعریف و توصیف کے پل باندھتے پائے گئے لیکن پھر اس کے الٹ ہو گیا۔ چودھری پرویز الٰہی اور شیخ رشید کے بارے میں ان کے ”تاریخی القابات“ بھی ہمارے سامنے ہیں اور پھر شیخ رشید کو اپنا اتحادی بنانا اور چودھری پرویز الٰہی کو پنجاب کا چیف منسٹر جتوانا بھی ہمارے سامنے ہے۔ غرض عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ان کا زیر نظر بیان بلکہ انکشاف ایک ایسا سچ ہے جس کی پشت پر ہماری 70/75سالہ تاریخ کھڑی نظر آتی ہے انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے، بغیر الفاظ چبائے، سچ کو حرف بحرف سچ کے طور پر واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ یہی ہماری سیاسی تاریخ ہے اور یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے۔ یہ قومی المیہ بھی ہے۔ سول سرونٹ ملک غلام محمد ہو یا میجر جنرل سکندر مرزا، وہ 1956ء تک اور پھر 1958ء میں جنرل ایوب خان کے مارشل لاء تک یہی کھیل کھیلتے رہے۔ سامنے سیاستدان تھے کرسی پر سیاستدان نظر نہیں آتے تھے لیکن ان کی حیثیت کٹھ پتلیوں جیسی تھی جنہیں کوئی اور نادیدہ قوت ہلاتی تھی پھر جنرل ایوب خان کے مارشل لاء سے ایک ایسا راستہ کھلا جو ابھی تک بند نہیں کیا جا سکا،ہم نے اسی کشمکش میں کہ حقِ حکمرانی کس کا ہے، کون مقتدر ہے، اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے،مشرقی پاکستان کھو دیا۔ تاریخ جدید میں شاید یہ پہلا اور انوکھا واقع ہو گا کہ اکثریتی گروہ (بنگالیوں) نے اقلیت (مغربی پاکستان) سے علیحدگی حاصل کرنے کے لئے تحریک چلائی،

مسلح جدوجہد کی اور اس طرح تحریک پاکستان میں ہر اول کا کردار ادا کرنے والے بنگالی ہم سے لڑ کر علیحدگی ہو گئے۔ پھر جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے طویل مارسل لائی ادوار اور اس کے بعد 2008ء، 2013ء اور 2018ء میں قائم کی جانے والی حکومتیں جس طرح چلتی رہیں جس طرح عوامی رائے کی بے قدری کی گئی۔ مسلح گروہوں کی آبپاری کی گئی۔ الیکٹ ایبلز کے ذریعے سیاست میں مداخلت کے رجحانات نے فروغ پایا۔ عدلیہ جس طرح اس کھیل میں کھلاڑی بنا دی گئی ثاقب نثار کی حرکات اور ان کے باعث عدلیہ کی جس طرح بے توقیری ہوئی۔ ٹی ایل پی کا کردار اور اسی طرح کچھ عرصہ پہلے تک الطاف حسین اور اس کی ایم کیو ایم کا کردار ہمارے سامنے آیا وہ ہماری قومی تاریخ کا شرمناک باب ہے آج ہم اقوام عالم میں ایک بھکاری قوم کے طور پر جانے پہچانے جا رہے ہیں ہمارا نام اور مقام سری لنکا اور افغانستان جیسے پسماندہ اور ناخواندہ ممالک کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ کورونا نے ہماری معاشی کمر توڑ دی، رہی سہی کسر سیلاب نے پوری کر دی۔ ہم معاشی طور پر اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ اس کی بحالی مستقبل قریب میں ممکن نظر نہیں آ رہی،ہم بین الاقوامی منگتے بن چکے ہیں،ہم اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ہمارے لئے اقوام عالم سے امداد کی اپیل کر دی ہے۔ انجیلینا جولی کا دورہ بھی ہمیں خوش کرتا ہے کہ وہ بھی ہمارے لئے بھیک مانگے کی انداز فکر ہے؟ دوسری طرف اقتدار کی جنگ ہے جو بڑی شدت اور حدت کے ساتھ لڑی جا رہی ہے عمران خان بڑی یکسوئی کے ساتھ جنگ کی آگ بھڑکا اور دہکا رہے ہیں ان کا حالیہ بیان/ زیر بحث بیان ترپ کا پتہ ہے اور یہ ایک ایسا سچ ہے جس سے کسی طور بھی انکار ممکن نہیں انہوں نے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ یہ سچ بولا ہے؟