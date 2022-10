نورا فتیحی کو امریکی اداکار براڈ پٹ سےمتعلق بیان دینا مہنگا پڑ گیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کی معروف ڈانسر و اداکارہ نورا فتیحی کو امریکی اداکار براڈ پٹ سے متعلق بیان پر تنقید کا شکار ہوگئی ہیں۔

انڈیا ٹو ڈے کے مطابق بھارتی معروف اداکارہ نورا فتیحی کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں اداکارہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ براڈ پٹ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے میسجز کرتے ہیں۔اداکارہ کے اس جواب نے ان کے مداحوں کو مایوس کردیا اور انہیں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔سوشل میڈیا صارفین کے مطابق جب امریکی اداکار انسٹاگرام استعمال ہی نہیں کرتے تو وہ اداکارہ کو میسجز کیسے کرتے ہیں۔

When Nora Fatehi was asked about the most famous person who slid into her DMs, Nora had told Grazia India, “You are not ready (for this) – Brad Pitt.”#norafatehi #bradpitt #angelinajolie #jenniferaniston #mamaraazzi pic.twitter.com/nkj74ezeCh