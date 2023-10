ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد پی سی بی کا بیان بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) عالمی کپ میں بھارت سے ہارنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کو آج کے میچ میں بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنی پوسٹ میں پی سی بی کا کہنا تھا کہ آج مشکل دن تھا، بھارت نے آج کے میچ میں فتح حاصل کی، ٹیم ورلڈکپ 2023 کا اپنا اگلا میچ آسٹریلیا سے کھیلنے اب بنگلور روانہ ہوگی۔

Tough day at the office as India clinch the win today.



We head to Bengaluru for our next #CWC23 match against Australia.#INDvPAK | #DattKePakistani pic.twitter.com/ZLyNqKa2p1