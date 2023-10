نگراں وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ کے دورہ چین کی مصروفیات سامنے آ گئیں نگراں وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ کے دورہ چین کی مصروفیات سامنے آ گئیں

اسلام آباد (ویب ڈیسک) نگراں وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ 17 اور 18 اکتوبر کو چین کا دورہ کریں گے۔

روزنامہ جنگ کے مطابق انوار الحق کاکڑ بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے عالمی تعاون کی ابتدائی تقریب میں شرکت کریں گے، وہ 18 اکتوبر کو کنیکٹیویٹی ان اوپن گلوبل کے موضوع پر فورم سے خطاب کریں گے۔انوار الحق کاکڑ کو فورم میں شرکت کی دعوت چین کے صدر شی جن پنگ نے دی ہے۔

نگراں وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ نگراں وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ چین میں سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے۔

انوار الحق کاکڑ بیجنگ میں فورم میں شریک دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے۔

نگران وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ چینی صدر عزت مآب شی جن-پنگ کی دعوت پر 17 اور 18 اکتوبر کو منعقد ہونے والے تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون (Third Belt and Road Forum BRF for International Cooperation) میں شرکت کیلئے بیجنگ، چین کا دورہ کریں گے.



