پی ٹی سی ایل کا ڈیل ای ایم سی کیسا تھ معاہدہ

ملتان( پ ر) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل) نے پاکستان بھر میں کاروبار ی اداروں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منتقلی کے عمل کو بڑھانے کے لئے ڈیل ای ایم سی(بقیہ نمبر48صفحہ12پر )

(Dell EMC) کے ساتھ انٹرپرائز کلاس انفراسٹرکچر سلوشنزمہیاکرنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پی ٹی سی ایل ، ڈیل ای ایم سی کو ملک بھر میں کمپنیوں اور کاروباری اداروں کو انفراسٹرکچر سلوشنز اور سروسز فراہم کریں گے۔ یہ سلو شنز مختلف اداروں اور تنظیموں کو بڑے پیمانے پر مہارت کے ذریعے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے مددگار ثابت ہوں گے۔ مختلف کاروباری ماڈلزکی منفرد ضروریات کو سمجھتے ہوئے یہ معاہدہ تمام مارکیٹ کے اداروں کو چھوٹے یا بڑے پیمانے پر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے سلوشنز فراہم کرے گا، جو ڈیٹا سنٹر کو جدید بنانے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کارکردگی بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ عا دل رشید،چیف بزنس سروسز آفیسر ، پی ٹی سی ایل نے اس موقع پر کہا'' اِس معاہدے سے ہم اداروں کو جدید انفراسٹرکچر اور سروسز کی پیشکش کر سکیں گے، جوُ انہیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور تیزی سے ترقی کرنے میں مدد دے گی۔ ڈیل ای ایم سی کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اداروں کوڈیجیٹل چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مددفراہم کرنا ہے اور پی ٹی سی ایل کو ایک قابل اعتماد آئی سی ٹی سلوشنز پرووائیڈر کے طور پرمتعارف کرانا ہماری ترجیح ہے، اور اپنے صارفین کو ڈیجیٹل چیلنجز کے مقابلے میں سلوشنز فراہم کرنا ہے اور انہیں نئی سہولتوں کی تنصیب کے لئے اعتماد دینا ہے۔" نوید خان، ڈائریکٹر ڈیٹا سنٹر سلوشنز ، ڈیل ای ایم سی ، ایشیاء ایمرجنگ مارکیٹس نے اس موقع پر کہا '' کہ آج ڈیل ای ایم سی اور پی ٹی سی ایل نے ڈیجیٹل ٹرانسفرمیشن کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے۔ ڈیل ای ایم سی کی جدید ٹیکنالوجی اور پی ٹی سی ایل کی پورے پاکستان میں رسائی کے ساتھ دونوں ادارے مشترکہ اہداف کے لئے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں، جس کا مقصد کاروبار ی اداروں کو اس ڈیجیٹل دور کے لئے تیاری میں مدد دینا ہے ۔ '' پی ٹی سی ایل کی ڈیل ای ایم سی کے ساتھ شراکت داری کاروبار کے لئے کنورجڈ (Converged ) ، ہائپر کنورجڈ (Hyper-Converged )، آل فلاش اینڈ ہائبرڈ سٹوریج ٹو بزنسز (All-Flash and Hybrid storage to businesses ) کے تحت اس کی پبلک کلاؤڈ سٹریٹجی (Public Cloud strategy ) کے ذریعے وسیع پیمانے پر کلاؤڈ نیٹو (cloud-native) اور روایتی ورک لوڈ سلوشنزکے عین مطابق ہوگی، ان میں ملک میں مختلف صنعتوں کے لئے سرور لائف سائیکل آٹومیشن (server lifecycle automations )، ایکسپینڈ ایبل انفرانسٹرکچر فار کمپیوٹ اینڈ نیٹ ورکنگ ) (expandable Infrastructure for compute & networking اور ملک بھر میں مختلف ڈیل ای ایم سی سافٹ ویئر ڈیفائنڈ سٹوریج سلوشنز (Software Defined Storage Solutions ) شامل ہیں۔

