” اس قبر میں ۔۔۔ “ کلثوم نواز کی تدفین سے پہلے ٹی وی رپورٹر نے ان کی قبر کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہوگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کے انتقال سے لے کر ان کی تدفین تک ، میڈیا کی جانب سے بھرپور کوریج کی گئی ۔ تین بار خاتون اول رہنے والی شخصیت کا حق تھا کہ ان کے جنازے کو اسی طرح بھرپور کوریج ملتی لیکن اس کوریج میں ایسی مضحکہ خیز باتیں بھی دیکھنے کو ملیں جو واقعی حیران کن ہیں۔

بیگم کلثوم نواز کے سفر آخرت کی کوریج کے دوران سب سے مضحکہ خیز حرکت سینئر صحافی اعزاز سید کی مرحومہ کی قبر کی لائیو کوریج کو قرار دیا جارہا ہے۔ اعزاز سید نے بیگم کلثوم نواز کی قبر کی کھدائی کے دوران قبر کے قریب کھڑے ہو کر بتایا کہ قبر 6 فٹ لمبی ، ساڑھے 3 فٹ اونچائی ، ڈھائی فٹ چوڑائی اور ساڑھے 3 فٹ گہرائی ہے۔ اعزاز سید جیسے سینئر صحافی کی جانب سے اس طرح کی بات کیے جانے پر سوشل میڈیا صارفین سخت برہم ہیں اور انہیں خوب آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔

The best investigative journalist of Pakistan Ayaz Syed is telling about the grave size of Kulsoom Nawaz. pic.twitter.com/ifTMtNa0Bv