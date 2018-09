حسن علی اور شعیب ملک کے بعد شاداب خان نے بھی روپ بدل لیا ،قوم کے ہیرو کا نیا ہیئر سٹائیل دیکھ کر آپ بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) دبئی میں منعقدہ ایشیاءکرکٹ کپ کے لیے قومی ٹیم کے متعدد کھلاڑیوں نے منفرد اسٹائل اپنائے ہیں، جن میں حسن علی، شاداب خان اور کرکٹر شعیب ملک بھی شامل ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ کے آغاز آج سے ہو گیا لیکن قومی کرکٹر کے منفرد انداز نے جہاں شائقین کو حیران کیا،حسن علی اور شعیب ملک کے بعدسٹار کرکٹر شاداب خان کے نئے ہیئر سٹائل نے شائقین کے دل جیت لئے اور سب اپنے سٹار کے نئے انداز کو خوب سراہ رہے ہیں ۔

اس سے قبل 24 سالہ فاسٹ باؤلر کوایشیا کپ میں ایکشن سے پہلے پریکٹس کرتے ہوئے پونی ٹیل میں دیکھا گیا ،جبکہ اس سے قبل وہ اپنے مشہور جنریٹر سٹائل کی وجہ سے بہت ذیادہ شائقین کا دل جیت چکے ہیں ۔

شعیب ملک نے ٹوئٹر پر اپنے نئے اسٹائل کو دلچسپ انداز سے ایک ویڈیو کی صورت میں شیئر کیا اور ساتھ میں لکھا، ’ بیگم جو بولے وہی درست ہے!'ثانیہ میری یہ لک تمہارے لیے ہے اور آنے والے مہمان کے لیے ویڈیو کے اختتام پر سرپرائز ہے۔

۔۔۔وڈیو دیکھیں۔۔۔

Begum jo bole woh right! This look is for you @MirzaSania and a surprise at the end for the little one. #summerlook #breakthebeard #asiacup pic.twitter.com/1HBRVB3kaq