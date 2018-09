انگلی ٹوٹنے کے باوجود بنگلہ دیشی کھلاڑی تمیم اقبال کی ایک ہاتھ سے بیٹنگ،بہادری کی مثال قائم کر دی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بنگلہ دیشی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین تمیم اقبال نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سری لنکا کے خلاف افتتاحی میچ میں بہادری کی مثال قائم کردی۔

تمیم اقبال انجری کے باوجود ضرورت پڑنے پر بیٹنگ کیلئے دوبارہ میدان میں آ گئے جس پر انہیں سوشل میڈیا پر خوب سراہا جارہا ہے،سوشل میڈیا پر بنگلہ دیشی شائقین کرکٹ نے تمیم اقبال کے جذبے کو خوب داد دی،تمیم اننگز کے دوسرے ہی اوور کے دوران کلائی کی انجری کا شکار ہو کر ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے تھے لیکن سنجیدہ انجری کے باوجود وہ آخری نمبر پر دوبارہ بیٹنگ کیلئے میدان میں آئے۔

انہوں نے ایک گیند کا سامنا بھی کیا اور ان کی بہادری کی وجہ سے بنگلہ دیش نے 10 ویں وکٹ پر 32 رنز جوڑے،واضح رہے کہ تمیم انجری کے باعث ایشیا کپ کے بقیہ میچز سے باہر ہو گئے ہیں۔

