ایڈ ایشیاء لاہور کیلئے کراچی میں تعارفی تقریب کا انعقاد

کراچی (پ ر) ایڈ ایشیا 2019 کانگریس کے حوالہ سے، کراچی میں ایک تعارفی عشائیہ اور پردہ کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی، ایڈ ایشیا 2019 کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین سرمد علی اور پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسو سی ایشن (PAA)کے چیئرمین - علی مانڈوی والا نے کی۔ ان دونوں صنعتی راہنماؤں نے ایڈورٹائزنگ کی صنعت سے وابستہ افراد اور میڈیا کے ارکان کے علاوہ، مارکیٹنگ کے شعبہ سے متعلقہ شخصیات کو، اجلاس سے خطاب کرنے والے بین الاقوامی ماہرین کے متعلق آگاہ کیا۔ایڈ ایشیا - ایڈورٹائزنگ کی صنعت سے متعلق، بر اعظم ایشیا میں ہونے والا، نامور اور وسیع ترین کانگریس ہے۔ اس سلسلہ کا آغاز سنہ 1958 میں ہوا اور آج تک ہر سال میں دو مرتبہ، ایشین فیڈریشن آف ایڈورٹائزنگ ایسو سی ایشنز (AFAA) اس کانگریس کا انعقاد کرتی ہے۔ ایڈ ایشیا 2019 اس سلسلے کا 31 واں اور پاکستان میں منعقد ہونے والا دوسرا اجلاس ہے۔ وزیر اعظم پاکستان - عمران خان کو اس کانگریس کا افتتاح کرنے کے لئے مدعو کیا گیا ہے، جس کا موضوع ہے : Celebrasian: Celebration of Advertising and Creativity in Asia ۔ کانگریس کا انعقاد، پاکستانی ثقافت سے مالا مال، تاریخی شہر - لاہور میں کیا جا رہا ہے، تاکہ عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تصور کو فروغ دیا جائے۔ صدرِ پاکستان، ڈاکٹر عارف علوی نے بھی اس کانگریس کے حوالہ سے شرکاء اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لئے ایک خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ؛ اب پاکستان میں تیز رفتار سماجی اور معاشی ترقی کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لئے نہایت موزوں دور ہے، جس میں ابھرتے ہوئے کاروباری مواقع سے بہت فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگلے چند برسوں کے دوران، ہماری ایڈورٹائزنگ کی صنعت کے محصولات میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گا۔ بین الاقوامی مندوبین کو لاہور کے تاریخی شہر کی سیر کے علاوہ، پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں سیاحت کا لطف بھی ضرور اٹھانا چاہئے۔ سرمد علی نے کہا کہ؛ پاکستان کے لئے یہ قابل فخر کارنامہ ہے کہ؛ ہم تیس سال بعد، ایک بار پھر ایڈ ایشیا کی میزبانی کر رہے ہیں۔سنہ ء 1989 میں پاکستان میں ہونے والا ایڈ ایشیا بھی ایک یادگار کانگریس تھی، جس میں شرکاء کو قیمتی معلومات،ترقیاتی سمت اور حکمت عملی سے آگاہ کیا گیاتھا، جس کے باعث پاکستان کی ایڈورٹائزنگ صنعت میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔اس سال، ایک بار پھر، ہمارا عزم ہے کہ؛ پاکستان میں ہونے والے اس ایڈ ایشیا 2019 کی بدولت اپنی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کی صنعت کو نئی بلندیوں پر پہنچائیں گے۔

