یونہی بیٹھے رہو بس دردِ دل سے بے خبر ہو کر | اسرارالحق مجاز| یونہی بیٹھے رہو بس دردِ دل سے بے خبر ہو کر | اسرارالحق مجاز|

یونہی بیٹھے رہو بس درد دل سے بے خبر ہو کر

بنو کیوں چارہ گر تم کیا کروگے چارہ گر ہو کر

دکھا دے ایک دن اے حسنِ رنگیں جلوہ گر ہو کر

وہ نظارہ جو اِن آنکھوں میں رہ جائے نظر ہو کر

دلِ سوز آشنا کے جلوے تھے جو منتشر ہو کر

فضائے دہر میں چمکا کئے برق و شرر ہو کر

وہی جلوے جو اک دن دامنِ دل سے گریزاں تھے

نظر میں رہ گئے گل ہائے دامانِ نظر ہو کر

فلک کی سمت کس حسرت سے تکتے ہیں معاذ اللہ

یہ نالے نارسا ہو کر، یہ آہیں بے اثر ہو کر

یہ کس کے حسن کے رنگین جلوے چھائے جاتے ہیں

شفق کی سرخیاں بن کر تجلی کی سحر ہو کر

شاعر: اسرار الحق مجاز

(شعری مجموعہ: آہنگ، سالِ اشاعت، 1952)

Yun Hi Baithay Raho Bass Dard -e-Dil Say Be Khabar Ho Kar

Bano Kiun Chaaragar Tum , Kaya Karo Gay Chaaragar Ho Kar

Dikha Day Aik Din Ay Husn-e- Rangeen Jalwagar Ho Kar

Wo Jalwa Jo In Aankhon Men Reh Jaey Nazar Ho Kar

Dil -e-Soz Aashna K Jalway Thay Jo Muntashir Ho Kar

Fazaa -e- Dehr Men Chamka Kiay Barq-o- Sharar Ho Kar

Wahi Jalway Jo Ik Din Daaman -e- Dil Say Gurezaan Thay

Nazr Men Reh Gaey Gul Haa-e- Damaan -e-Nazar Ho Kar

Falak Ki Samt Kiss Hastrat Say Taktay Hen Maaz ALLAH

Yeh Naalay Narasaa Ho Kar , Yeh Aahen Be Asar Ho Kar

Yeh Kiss K Husn K Rangeen Jalway Chhaaey Jaatay Hen

Shafaq Ki Surkhyaan Ban Kar , Tajalli -e-Sahar Ho Kar

Poet: Israrul Haq Majaz