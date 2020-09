پاک فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ 

پنڈی گھیب (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان ایئر فورس کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق پا ک فضائیہ کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ پاک فضائیہ کاطیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ اسے مکیال کے قریب حادثہ پیش آیا اور یہ گر کر تباہ ہو گیاہے ۔ حادثے میں پائلٹ محفوظ رہاہے اور زمین پر بھی کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں ،حادثے کی تحقیقات کیلئے بورڈ تشکیل دیدیا گیاہے ۔

"A #PAF aircraft #crashed near Pindigheb, during a routine training mission. The Pilot ejected safely. No loss of life or property has been reported on ground. A board of inquiry has been ordered to investigate the cause of the accident."

