حسن پھر فتنہ گر ہے کیا کہئے

دل کی جانب نظر ہے کیا کہئے

پھر وہی رہ گزر ہے کیا کہئے

زندگی راہ پر ہے کیا کہئے

حسن خود پردہ ور ہے کیا کہئے

یہ ہماری نظر ہے کیا کہئے

آہ تو بے اثر تھی برسوں سے

نغمہ بھی بے اثر ہے کیا کہئے

حسن ہے اب نہ حسن کے جلوے

اب نظر ہی نظر ہے کیا کہئے

آج بھی ہے مجازؔ خاک نشیں

اور نظر عرش پر ہے کیا کہئے

شاعر: اسرارالحق مجاز

(شعری مجموعہ: آہنگ، سالِ اشاعت، 1952)

Husn Phir Fitna Gar Hay Kaya Kahiay

Dil Ki Jaanib Nazar Hay Kaya Kahiay

Phir Wahi Rehguzar Hay Kaya Kahiay

Zindagi Raah Par Hay Kaya Kahiay

Husn Khud Parda Dar Hay Kaya Kahiay

Yeh Hamaari Nazar Hay Kaya Kahiay

Aah To Be Asar Thi Barson Say

Naghma Bhi Be Asar Hay Kaya Kahiay

Husn Hay Ab Na Husn K Jalway

Ab Nazar Hi Nazar Hay Hay Kaya Kahiay

Aaj Bhi Hay MAJAZ Khaak Nasheen

Aor Nazar Arsh Par Hay Kaya Kahiay

Poet: Israrul Haq Majaz