"مارکیٹ میں میرے ساتھ بھی یہ حرکت کی گئی"  اداکارہ و میزبان انوشے اشرف نے بھی انکشاف کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ و میزبان انوشے اشرف نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں بھی جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر اداکارہ نے اپنے ساتھ پیش آئے واقعے کی بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ایک مرتبہ ان کا بازار جانا ہوا، میں نے خود کو سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا اور کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا۔انہوں نے کہا کہ اس روز میرے بالوں میں تیل بھی لگا ہوا تھا یہاں تک کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اداکارہ نے بتایا کہ اس حلیے میں بھی مارکیٹ میں انہیں چٹکی کاٹی گئی ۔

The ONE time I had my behind pinched at the market was when I was covered from head to toe, dupatta on, zero makeup and oil in my hair...RAPISTS rape people, not outfits. Save the behayai rant for another day please. Stop deviating and victim blaming! #MotowayIncident

