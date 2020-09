ٹھہرے ہوئے موسم کی ایک ںظم | اصغر ندیم سید| ٹھہرے ہوئے موسم کی ایک ںظم | اصغر ندیم سید|

ٹھہرے ہوئے موسم کی ایک ںظم

کبھی منہ سے آواز ہاتھوں سے قسمت اور آنکھوں سے پہلی مسرت کا پانی گرے

تو اسے مت اٹھانا

کبھی رات کی شال سے چاند ،سالوں کی مٹھی سے خوشبو

زمینوں کی جھولی سے خوراک اور دل سے قربت کی خواہش گرے

تو اسے اٹھانا

کبھی شام کے گھونسلے سے پرندہ فجر سے عبادت کا چوغہ

پہاڑوں سے سرما کا پہلا مینہ گرے

تو اسے مت اٹھانا

کبھی آسمانوں سے حرف مناجات، ساون کی آنکھوں سے آنسو

ہواؤں سے لمبے سفر کی حکایت ،غلاموں کے دامن سے آزاد صبحوں کی ساعت گرے

تو اسے مت اٹھانا

کبھی پاؤں سے حوصلہ، آم کے پیڑ سے بور ، بچوں کی مٹھی سے لوری

اور فصلوں پہ پھیلی ہوئی دھوپ کٹ کر گرے

تو اسے مت اٹھانا

نگاہ اپنے دشمن پہ رکھنا

سفر کو امانت سمجھنا

اور اعصاب جھکنے نہ دینا

کہ سب چیزیں اپنے سے بہتر کو

اپنی جگہ دے گئی ہیں

شاعر: اصغر ندیم سید

(شعری مجموعہ: ادھوری کلیات، سالِ اشاعت، 2014)

Thehray Huay Maosam Ki Aik Nazm

Kabhi Munh Say Awaaz , Hhaathon Say Qismat Aor Aankhon Say Musarrat Ka Paani Giray

To Usay Mat Uthaana

Kabhi Raat Ki Shaal Say Chaand , Saalon Ki Muthi Say Khushbu

Zameenon Ki Jholi Say Khoraak Aor Dil Say Qurbat Ki Khaahish Giray

To Usay Mat Uthaana

Kabhi SDhaam K Ghonsalay Say Parinda , Fajir Say Ebaadat Ka Chogha

Pahaarron Say Sarma Ka Pehla Menh Giray

To Usay Mat Uthaana

Kabhi Aasmaanon Say Harf-e - Manajaat , Saawan Ki Aankhon Say Aansu

Hawaaon Say Lambay Safar Ki Haqayat , Ghulamon K Daaman S ay Aazaad Subhon Ki Saat Giray

To Usay Mat Uthaana

Kabhi Paaon Say Hosla , Aam K Pairr Say Boor , Bachon Ki Mutthi Say Lori

Aor Faslon Pe Phaili Hui Dhoop Katt Kar Giray

To Usay Mat Uthaana

Nigaah Apnay Dushman Pe Rakhna

Safar Ko Amaanat Samjhna

Aor Asaab Jhuknay Na Dena

Keh Sab Cheezen Apnay Say Behtar Ko

Jagah Day Gai Hen

Poet: Asghar Nadeem Sayed