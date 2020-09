’جنرل قاسم سلیمانی کے قتل بدلہ لینے کا سوچا تو ۔۔ ۔‘امریکی صدرکی ایک مرتبہ پھر ایران کو دھمکی

واشنگٹن(آئی این پی) ٹرمپ نے ایران کو امریکا پر حملے کی صورت میں انتہائی شدت سے جواب دینے کی دھمکی دے دی،ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے امریکا پر حملے کا سوچا بھی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائےگا۔

بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ٹوئٹر پر جاری بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے امریکا پر حملے اور قتل کی منصوبہ بندی کرسکتا ہے۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو مستقبل کے حملوں کی منصوبہ بندی، امریکی فوجیوں کے قتل اور کئی سالوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکا کے خلاف ایران کے کسی بھی نوعیت کے حملے کا جواب ایران کو ہزار گنا زیادہ سنگین حملے سے دیا جائے گا۔

According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020