سوشل میڈیا پر معروف ٹک ٹاک سٹار ” عادل راجپوت “ کی کار حادثے میں جاں بحق ہونے کی اطلاعات

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ معروف ٹک ٹاک سٹار ” عادل راجپوت “ کار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے ہیں ، عادل راجپوت کی موت کی خبر ان کی اہلیہ کی جانب سے جاری کر دہ ویڈیو پیغام میں دی گئی ہے ۔سوشل میڈ یا صارفین اور علاقہ مکینوں کی جانب سے جب اس خبر پر افسوس کا اظہار کیا گیا اور محلے دار ان کے گھر پہنچے توپتہ چلا کہ عادل راجپوت کی اہلیہ نے فالورز بڑھانے کے لیے جھوٹی خبر پھیلائی ہے۔

تفصیلات کے مطابق عادل راجپوت ٹک ٹاک پر اپنی کپل ویڈیوز کے باعث کافی شہرت رکھتے تھے اور ان کے فالورز کی تعداد 2.7 ملین تھی ، تاہم اب نہایت افسوسناک خبر سوشل میڈیا کے ذریعے موصول ہو رہی ہے کہ وہ کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں ۔عادل راجپوت کی اہلیہ کا ویڈیو پیغام میں کہناتھا کہ ” عادل کی موت ہو گئی ہے ، کال آئی اور بتایا کہ عادل کا ایکسیڈنٹ ہو گیاہے ، وہ اس دنیا میں نہیں رہے ۔“

Breaking News: Famous TikToker #AdilRajput has been died in a planned traffice accident. Here is his wife who is confirming the news. He is receiving death threads for many days. pic.twitter.com/zAtWwk4nhj

