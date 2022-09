شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان کا ٹیلی ویژن میں پہلا قدم 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے اپنی اہلیہ گوری خان کے نئے پروجیکٹ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ کے سپر ہیرو اور کنگ خان کی اہلیہ ڈیزائنر گوری خان بہت جلد ٹیلی ویژن میں قدم رکھنے جا رہی ہیں۔جس پر شاہ رخ خان نے اپنی اہلیہ کے ٹیلی ویژن پر آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔شاہ رخ خان نے انسٹاگرام پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں اپنی اہلیہ گوری خان کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ "آپ کو بطور میزبان دیکھنے کا منتظر۔"

گوری خان جلد ہی ایک ریئلٹی شو کی میزبانی کریں گی جس میں وہ لوگوں کی ذاتی جگہوں اور گھروں کو ڈیزائن کرتی نظر آئیں گی۔اس نئے ریئلیٹی ڈیزائن شو میں وہ مشہور سلیبریٹیز اداکارہ کترینہ کیف ، ملائکہ اروڑہ ، ہدایت کار فرح خان اور کبیر خان کے گھروں کو ڈیزائن کریں گی۔گوری نے بھی شو کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے ٹویٹر پر ایک پوسٹ شیئر کی۔جس کے کیپشن میں لکھا کہ " ایک پروجیکٹ میرے دل کے قریب۔ خوابوں کو ڈیزائن کرنے اور بدلنے کے گھنٹے۔ یہ ایک سفر رہا ہے! "

A project close to my heart. Hours of designing and giving a dream makeover. It's been quite a journey! Catch all the fun - #Kurlon Presents #DreamHomes… a first of a kind show on interiors. Coming soon only on @MirchiPlus App & Youtube Channel from 16th September 2022 pic.twitter.com/DG5IO7x4L0