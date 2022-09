جب ہم نے بہت زیادہ مستی کی جب ہم نے بہت زیادہ مستی کی

مترجم:علی عباس

قسط: 77

لیکن بہت سارے دن ایسے ہوتے تھے جب ہم نے بہت زیادہ مستی کی۔ اس دورے کے دوران ہمیں فراغت کے بہت زیادہ لمحات می¿سر آئے تھے اور ہم نے ڈزنی لینڈ جانے کے لئے 5 مختصر چھٹیاں لی تھیں۔ ایک بار جب ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک حیرت انگیز چیز وقوع پذیر ہوئی۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں بالکونی میں تھا جہاں سے ہم باغ دیکھ سکتے تھے۔ وہاںبہت سارے لوگ موجود تھے۔ اس قدر زیادہ ہجوم تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ہجوم میں سے کسی نے مجھے پہچان لیا اور وہ میرا نام زور زور سے پکارنے لگا۔ ہزاروں لوگوں نے گانا شروع کر دیا، ”مائیکل مائیکل!“ اور اس کی صدائے بازگشت سارے باغ میں پیدا ہو رہی تھی۔ جشن جاری رہا، بالآخر اُن کی آواز بلند تر ہوگئی کہ اگر میں اُن کی ستائش کا اعتراف نہ کرتا تو وہ بیہودہ ہو جاتا۔ میں نے جتنی جلدی ممکن تھا، اسے عملی جامہ پہنایا۔ ہر کوئی چلانے لگا تھا۔ میں نے کہا، ”اوہ، یہ بہت خوبصورت ہے، مجھے یہ بہترین لگا ہے۔“ وہ سارا کام جو میں نے ”تھرلر“ میں کیا ہے، میرا رونا اور خوابوں پر غیر متزلزل یقین،اُن سارے گیتوں پر کام کرنا اور مائیکرو فون سٹینڈ کے قریب سوجانا کیونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوتا تھا، یہ سب کاوشیں محبت کے اس مظاہرے کے بعد رنگ لے آئی تھیں۔

میں نے اُن لمحات کا مشاہدہ کیا تھا جب میں تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے گیا اور ہر ایک نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، محض اس لئے کہ وہ خوش تھے کہ میں وہاں موجود تھا۔ اس طرح کے لمحات میں میں بہت زیادہ عزت افزائی اور خوشی محسوس کرتا ہوں۔یہ ساری پذیرائی کام کو بہت زیادہ بامعنی بنا دیتی ہے۔قبل ازیں وکٹری ٹور کو "The Final Curtain" کے نام سے مخاطب کرنے کا فیصلہ ہوا تھا کیونکہ ہم سب یہ حقیقت جان گئے تھے کہ یہ ہم سب کا ایک ساتھ آخری دورہ بننے جا رہا ہے لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اس پر زیادہ توجہ مرکوز نہ کی جائے۔

میں دورے سے لطف اندوز ہوا تھا۔ میں آگاہ تھا کہ اسے طویل ہونا چاہئے تھا: اختتام پر غالباً یہ بھی بہت طویل ہوتا۔ میرے لئے اس کا بہترین حصہ حاضرین میں بچوں کو دیکھنا تھا۔ ہر رات وہاں بچوں کی ایک بڑی تعدادموجود ہوتی جو سارے بنے سنورے ہوتے۔ وہ بہت زیادہ پُر جوش تھے۔ میں اس دورے کے دوران حقیقتاً بچوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا، ساری قومیتوں اور عمروں کے بچے۔ جب میں خود ایک بچہ تھا تو یہ میرا خواب بن چکا تھا کہ کسی طرح دنیا بھر کے لوگوں کو پیار اور محبت سے متحد کیا جائے۔ میرے جسم میں تاحال جوش کی لہر سرایت کر جاتی ہے جب میں بیٹلز کا گیت"All You Need is Love" سنتا ہوں۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ یہ گیت دنیا کا ترانہ بن سکتا۔( جاری ہے )

