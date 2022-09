اداکارہ اشنا شاہ کا مردوں کیلئے ایک اہم  پیغام اورنصیحت 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی معروف اداکارہ اشنا شاہ نے مردوں کو مشورہ اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ "خاتون اگر آپکے نازیبا قسم کے کمنٹس پر ردعمل نہیں دیتی تو انکو سمجھیں"۔

تفصیلات کے مطابق "حبس "اداکارہ اشنا شاہ نے ٹوئٹر پر ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے مردوں کو پیغام دیا کہ "اگر آپکی خاتون دوست آپ کے دل پھینک اور نازیبا قسم کے کمنٹس پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کررہی یا جان بوجھ کر نظرانداز کررہی تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ آپس کی دوستی کو خراب یا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی"۔اپنی ٹوئٹر پوسٹ کے ذریعے اداکارہ اشنا شاہ نے ان تمام مردوں کے نام اہم پیغام اور نصیحت کی ہے کہ حد سے تجاوز نہ کریں۔انھوں نے کہا کہ " عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے،اس اشارے کو سمجھ کراپنے عقلمند اور بہترین ہونے کا ثبوت دیں اور مزید اسے تنگ کرنے کے بجائے عقلمندی سے کام لیں"۔

Dear men,

If a female friend isn’t responding to your flirtatious comments & is pretending to be oblivious to them, it is to give u a hint without damaging your friendship.Have some class about you and take the hint instead of amplifying the flirt & making her more uncomfortable.