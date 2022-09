ملکہ برطانیہ کی میت لیجانے والی پرواز نے ٹریک کیے جانے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)آنجہانی ملکہ الزبتھ دوئم کی میت لیجانے والی پرواز نے ایوی ایشن انڈسٹری میں کسی بھی پرواز کو ٹریک کیے جانے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ملکہ الزبتھ دوئم کی میت خصوصی طیارے کے ذریعے ایڈنبرا سے نارتھولٹ لیجائی گئی۔ طیارے کے فضاءمیں اڑان بھرتے ہی دنیا بھر سے 60لاکھ سے زائد لوگوں نے اس پرواز ’کے آر ایف 01آر‘ کو آن لائن ٹریک کرنا شروع کر دیا۔

جب بیک وقت 60لاکھ لوگ ویب سائٹ ’فلائٹ ریڈار24‘ پر آئے تو ویب سائٹ اتنا لوڈ برداشت نہ کر سکی اور کریش ہونے لگی جس پر انتظامیہ کی طرف سے اس پرواز کی ٹریکنگ اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو سٹریم کر دی گئی اور اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ویب سائٹ کی بجائے یوٹیوب چینل پر ملکہ کا تابوت لیجانے والی پرواز کو سفر کرتے ہوئے لائیو دیکھیں۔

The RAF C-17 carrying Queen Elizabeth II’s coffin is beginning its descent toward London.

If you’re having issues accessing Flightradar24, please follow the flight at https://t.co/SKwnG48D3u pic.twitter.com/traQDOvvgM