سری لنکا سے شکست کے بعد وسیم اکرم نے کس جگہ کا رخ کیا اور کرکٹ شائقین سے کیا کہا ؟

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشیاء کپ 2023 میں سری لنکا سے شکست کے بعدسوئنگ کے سلطان اور سابق کپتان وسیم اکرم بھی افسردہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گرین شرٹس کو ٹورنامنٹ سے باہر ہوتا دیکھنے کے بعد وسیم اکرم نے کیا کیا ؟ میچ ہارنے کے بعد وسیم اکرم نے جم کا رخ کیا اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اپنی جم سے ایک تصویر پوسٹ کی۔تصویر کے ساتھ کیپشن میں انہوں نے شائقین سے پوچھا کہ کل کے میچ کے بعد، ان کے علاوہ اور کس نے جم کا رخ کیا؟

خیال رہے کہ گزشتہ روز ہونے والے ایشیا ء کپ کے اہم میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا نے پاکستان کو 2وکٹوں سے شکست دی۔بارش سے متاثرہ میچ میں سری لنکا نے 252 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر لیا تھا ۔

- After yesterday’s game who else is taking there frustration out in the gym ? #PakvsSri #asiacup2023 #colombo pic.twitter.com/K8paQYOECf