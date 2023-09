بل گیٹس کی صاحبزادی کا نیم عریاں لباس، فیشن ویک کی تصاویر وائرل ہوگئیں

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی سابق اہلیہ ملنڈا اور بیٹی فیبی گیٹس کی نیویارک فیشن ویک میں بنائی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں۔ ڈیلی سٹار کے مطابق 20سالہ فیبی گیٹس نے سرخ رنگ کا نیم عریاں لباس زیب تن کر رکھا ہوتا ہے۔

Bill Gates' youngest daughter Phoebe, 20,wowed as she walked the red carpet at the #Kering #Foundation's Gala alongside mom Melinda pic.twitter.com/CMRPt8GJgT