میگا سٹار شاہ رخ خان کا مداح وینٹیلیٹر پر فلم ’’جوان‘‘ دیکھنے پہنچ گیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی حال ہی میں ریلیز ہونیوالی فلم ’’جوان‘‘ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے ، فلم ہر روز کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔

بھارت سمیت دنیا بھر میں شاہ رخ خان کے پرستار سینما گھروں کا رخ کر رہے ہیں، اسی طرح کا ایک پرستار وینٹیلیٹر پر ہونے کے باوجود فلم ’’جوان‘‘ دیکھنے سینیما گھر پہنچ گیا، سوشل میڈیا انفلوئینسر روہت گپتا نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں شاہ رخ خان کا مداح وینٹی لیٹر پر ہونے کے باوجود سنیما گھر گیا اور فلم دیکھی۔اس پرستار کا نام انیس فاروقی ہے، کئی سوشل میڈیا صارفین نے شاہ رخ خان کی توجہ انیس کی طرف دلائی ہے۔ شاہ رخ خان کی بلاک بسٹر فلم جوان کے دیگر اہم اداکاروں میں نین تارا، ثانیہ ملہوترا اور وجے سیتھوپتی بھی شامل ہیں۔

IMMENSE RESPECT: Anees farooqi , a physically challenged guy visits to watch #Jawan on Ventilator.. Proud to be a @iamsrk fan.. pic.twitter.com/StXF58obPs