سپر کبڈی لیگ2سے 10مئی تک لاہو ر میں منعقد ہوگی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کی تاریخ کی پہلی کبڈی لیگ”سپر کبڈی لیگ“ دو مئی سے 10مئی تک لاہو ر میں منعقد ہوگی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کھیلوں کے میدانوں میں انٹرنیشنل پلئیرز کو لانے کا سلسلہ جاری ہے ،کرکٹ کے میدان میں کامیاب پاکستان سپر لیگ ،ہاکی کے میدان میں دورہ ورلڈ الیون اور سکوائش کے عالمی مقابلوں کے بعد اب کبڈی کو پاکستان میں لانے کی تیاریاں عروج پر ہیں، جس کے تحت پاکستان سپر کبڈی لیگ کا انعقاد کروا رہا ہے ۔سپر کبڈی لیگ کی افتتاحی تقریب یکم مئی کو منعقد ہوگی جبکہ ٹورنا منٹ دو سے دس مئی تک لاہور میں جاری رہے گا،یونٹ میں سری لنکا،ایران اور بنگلہ دیش سمیت10ملکوں کے کھلاڑی شرکت کریں گے۔

دوسری جانب کبڈی لیگ کے ڈرافٹ 23 اپریل کو ہو گا جس میں پاکستان کے ساتھ ،ساتھ سری لنکا، بنگلہ دیش، ملائیشیا، عراق، کینیا، جاپان اور ایران سمیت 10 ملکوں کے 120 سے زائد کھلاڑی شرکت کریں گے۔

۔۔۔سپر کبڈی لیگ کا آفیشل گانا دیکھیے۔۔۔

Garma garam!

Super Kabaddi League's first song is finally here!

Song: Matti Mein Matti Ho Ja

