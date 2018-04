”چیف جسٹس ’کدو الیکشن‘ کرائیں گے“ فاروق ستار جوشِ خطابت میں ایسی بات کہہ گئے جو چیف جسٹس کو بالکل بھی پسند نہ آئے گی ، ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) جوشِ خطابت میں اکثر سیاسی لیڈرز یا مقررین ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو بعد میں ان کیلئے تمسخر کا باعث بنتی ہے، ایسا ہی کچھ ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ بھی ہوا جو چیف جسٹس کو سنانا تو اپنا دکھڑا چاہتے تھے لیکن جوشِ خطابت میں چیف جسٹس کو ’ کدو الیکشن‘ کا طعنہ مار گئے۔

ایک پریس کانفرنس کے دوران ایم کیو ایم پی آئی بی گروپ کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اپنے ارکان اسمبلی کو درپیش مسائل کا تذکرہ کر رہے تھے ، انہوں نے الزام عائد کیاکہ ان کے ارکان اسمبلی پر پی ایس پی میں شمولیت کیلئے دباﺅ ڈالا جارہا ہے۔ اپنی اسی پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق ستار نے چیف جسٹس سے بھی گلے شکوے کیے لیکن وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کچھ زیادہ ہی بول گئے۔

ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ” چیف جسٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کرائیں گے، کدو الیکشن کرائیں گے، انہیں پتا ہی نہیں کہ کیا ہورہا ہے، پی آئی بی آئیں یا مجھے سپریم کورٹ بلائیں ، میں انہیں بتاﺅں گا کہ کیا ہورہا ہے“۔ڈاکٹر فاروق ستار کی اس بات پر پیچھے کھڑے رکن سندھ اسمبلی کامران اختر کا ہنس ہنس کر برا حال ہوگیا لیکن انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تاہم رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی تو ہنس ہنس کر بے حال ہوگئے اور کیمروں سے دور چلے گئے۔

Hahahaha (کدُو الیکشن) and look at @KamranAkhterMQM’s expressions ???????????????? Farooq bhai mast hain bhai ???????????? pic.twitter.com/zCyYkLNTwZ