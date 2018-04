ٹیم کی کوششوں اور اللہ کے حکم سے پاکستان کامیاب ہوگا،فواد عالم

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم نے دورہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے لیے ٹیم میں منتخب ہونے والے تمام کرکٹرز کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم کی کوششوں اور اللہ کے حکم سے پاکستان کامیاب ہوگا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائیٹ ٹویٹر پرپیغام جاری کرتے ہوئے فواد عالم نے کہا کہ ٹیم میں منتخب سب کھلا ڑیوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور گھر بیٹھ کے سب کے لیے خوشی کا اظہار کریں گے،ٹیم کی کوششوں اور اللہ کے حکم سے پاکستان کامیاب ہوگا۔

Congrats to all members of the squad. I will be cheering for all of you from home. With team efforts and Allah ke hukum se PAKISTAN will win InshAllah ???????? https://t.co/z1pBdrTvw7