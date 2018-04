چین کا مسافر طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش، دوران پرواز ایئرہوسٹس کو یرغمال بنا لیا گیا لیکن جیسے ہی طیارے نےلینڈنگ کی تو ملزم نے کیا کام کیا؟ جان کر آپ بھی سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے

بیجنگ(ویب ڈیسک) چین میں ایک مسافر نے دوران پرواز بال پوائنٹ ایئر ہوسٹس کے گلے پر رکھ کراسے یرغمال بنایا اور جہاز کو لینڈ کرنے کا مطالبہ کردیا۔

یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کیلئے یہاں کلک کریں

چینی ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان میں بتایا کہ بیجنگ کے لیے اڑان بھرنے والی ایئر چائنا کی پرواز سی اے 1350 کو ایک مسافر نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، مسافر نے پین کو ہتھیار بنا کر ایک ایئرہوسٹس کوغمال بنالیا جس سے طیارے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ٹوئٹر پر شیئر ہونے والی ایک تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مسافر نے ایئرہوسٹس کو قابو کررکھا ہے اور اس کی گردن پر پین رکھا ہوا ہے۔

Air China #CA1350 to Beijing diverted after a flight attendant was held hostage by a passenger https://t.co/Q0389yGUEA pic.twitter.com/TOci0jjw9O