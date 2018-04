”مجھے تو تمہاری بیوی پر رحم آ رہا ہے کیونکہ۔۔۔“ عمر اکمل نے شادی کی سالگرہ پر اہلیہ کیساتھ ایسی تصویر شیئر کر دی کہ پاکستانیوں نے ”ہتھیار“ اٹھا لئے، پھر وہ ’ہنگامہ‘ برپا کیا کہ عمر اکمل شادی کی یہ سالگرہ کبھی نہ بھول پائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) عمر اکمل پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایسے کھلاڑی ہیں جو طویل عرصے سے ٹیم سے باہر ہونے کے باعث سوشل میڈیا صارفین کے مذاق کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ وہ کتنی ہی اچھی پوسٹ کیوں نہ کرلیں، صارفین اس میں سے مذاق کا پہلو نکالنے میں دیر نہیں کرتے۔

اس مرتبہ انہوں نے اپنی زندگی کے انتہائی خوشی کے موقع یعنی اپنی شادی کی سالگرہ پر اہلیہ کیساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے پیار بھرا پیغام جاری کیا تو ان کے ساتھی کرکٹرز کی جانب سے مبارکباد دی گئی لیکن سوشل میڈیا صارفین نے اس پر بھی ”ریسرچ“ کر کے ایسا پہلو نکال لیا کہ ہنسی کاطوفان برپا ہو گیا۔

عمر اکمل نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”تمہارے پیار کی کرامات کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ تم نے میرے دن بہت روشن کر دئیے۔ تم میری ہو، یہ جان کر میں بہت زیادہ زندہ دلی محسوس کرتا ہوں۔۔۔ شادی کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہوں۔۔۔ میری پیاری بیوی!!!“

Nothing can ever beat The wonders of your love You makes my day so bright Knowing you’re mine makes me feel so alive Happy Anniversary, my dear wife! pic.twitter.com/pSCvngfxqJ — Umar Akmal (@Umar96Akmal) April 15, 2018

یہ پیغام سامنے آنے کے بعد ٹیم سے نئے نئے باہر ہونے والے وہاب ریاض مبارکباد دینے میں سب پر بازی لے گئے

Happy anniversary Umar and bhabi stay blessed — Wahab Riaz (@WahabViki) April 16, 2018

اس کے بعد 9 سال کے طویل عرصے بعد بھی ٹیم میں جگہ نہ بنانے والے فواد عالم نے بھی مبارکباد دی

Congrats bro — Fawad Alam (@iamfawadalam25) April 16, 2018

عمر ارشد نامی ایک صارف عمر اکمل کی انگریزی پر حیران ہوئے اور ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا تو پتہ چلا کہ عمر اکمل نے شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دینے کیلئے انٹرنیٹ کے ذریعے اچھا سا پیغام ڈھونڈا اور پھر اسی طرح ٹوئٹر پر جاری کر دیا۔ عمیر نے لکھا ”بھائی، کم از کم پیغام تو خود لکھ لیا کریں“

Bhai, at least message toh khud likh letay. Copy paste ???? pic.twitter.com/YeSCKASBG3 — Random Person (@Umair_Arshad) April 15, 2018

فرحان صدیقی نے لکھا ”بالکل صحیح کاپی پیسٹ کرنے پر عمر اکمل کو 10 میں سے 10 نمبر دو۔ اگر وہ شادی کی سالگرہ کے موقع پر جنم دن کی مبارکباد دیدیتا تو۔۔۔“

Give him 10/10 for the matched copy paste. What if he writes about birthday wishes on wedding anniversary day ;) — Farhan Siddiqui (@farhanraees) April 15, 2018

عرفان خان نامی صارف نے بکرے کو سینے کیساتھ لگائے عمر اکمل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”برائے مہربانی اصلی تصویر استعمال کریں“

حسین جلال الدین نے لکھا ”کم از کم اپنی اہلیہ سے پوچھ لو کہ کیا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے؟ مجھے اس کیساتھ بہت ہمدردی ہے“

At least ask her if she feels the same bro? I have sympathies for her — Hussain Jalaluddin (@HussainJBukhari) April 15, 2018

کریم نے لکھا ”بس مجھے یہ بتا دو کہ پیغام کس نے لکھا “

just you Tell me who's writer — karim tijani (@shadatkareem) April 16, 2018

عقیل نے لکھا ”شکر کرو!!! بھائی تو برسی لکھنے والے تھے“

Shukar karo bhai to Annual Anniversary likhne wale the...???? — Aqeel Ahmed (@aqeelahmedbh) April 16, 2018

حمیرہ نے لکھا ”بس اس سے زیادہ پیار آئے تو سوشل میڈیا بند کر دیا، ہر چیز پوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں“

Buss is se zyada pyar aye to pls get off social media, not everything needs to be posted???? — Humayra (@Humayrah1358) April 16, 2018

فرقان نے لکھا ”عمر بھائی کرکٹ کی فکر کرو“

umar bhai crickat ki fikar karo — furqancheema15 (@furqancheema151) April 15, 2018

عمیر بن طارق نے لکھا ”کبھی تو اچھا رنگ پہن لیا کرو“