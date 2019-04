فرانس کے سینکڑوں سال پرانے گرجا گھر میں آگ بھڑک اٹھی

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن )فرانس کے ساڑھے 800 سال قدیم گرجا گھر میں میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں تاریخی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔نجی نیوز چینل جیو نیوز کے مطابق پیرس میں واقع تاریخی نوٹرڈیم چرچ کی چھت پر آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مینار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں گرجا گھر کے بالائی حصے سے آگ کے شعلے اور دھویں کے بادل دیکھے جاسکتے ہیں۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کیلئے جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور آخری اطلاعات تک آگ بجھانے کا کام جاری تھا۔

چرچ میں آگ لگنے کی وجہ سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا طے شدہ خطاب موخر ہوگیا اور وہ وزیراعظم ایڈوا فلپ کے ہمراہ آگ بجھانے کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے چرچ پہنچ گئے۔تاریخی نوٹرڈیم چرچ میں آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آسکی تاہم چرچ میں مرمت اور آرائش کا کام جاری تھا۔

Hopefully will be covered soon and everybody safe ! #NotreDame pic.twitter.com/BVDQE0UBUH