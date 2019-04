خواتین آنٹری پرینورشپ کانفرنس کا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں کامیاب انعقاد خواتین آنٹری پرینورشپ کانفرنس کا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں کامیاب انعقاد

اسلام آباد( پ ر)اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں تیسری ویمن آنٹری پرینیورشپ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں آنٹری پرینیورشپ کے دائر ہ کار کے سب سے زیادہ بااثر شخصیات اورکامیاب آنٹری پرینیورز نے شرکت کی۔ WECONکا انعقاد گزشتہ تین سالوں سے سالانہ بنیادوں پرکیا جا رہا ہے تاہم اس کی تیسری تقریب کے دورانWECON پورٹل اورWECON ٹرائب کا آغاز بھی کیا گیا۔WECON ٹرائب ایک ایسااقدام ہے جو کاروباری سفر کے ابتدئی مرحلے میں خاتون آنٹری پرینیورز کی مقامی کمیونٹیز کے ذریعے مدد کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔WECON پورٹل خواتین کی پروڈکٹس کو کارپوریٹس اور اداروں کو مارکیٹ کرنے کی ایک جگہ کے طورپر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کا نفرنس کا مرکزی خیال علامہ اقبال کے نظریہ خودی پر رکھا گیا تھا یعنی خود اعتماد ی اور خود مختاری ۔ماریا قادری (ہیڈ آف ایڈوانسمنٹ، NUST)نے صوفی ا زم اور حق خود اختیاری پر مبنی اپنی ابتدائی گفتگو میں خودی کے تصور کی بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت کی۔ماریا نے خود کو تلاش کرنے کے اپنے سفرکے بارے میں بتایا اور اپنی کہانی کے پیچھے جزبے اور عزم سے سامعین پر جادو طاری کر دیا۔ماریہ قادری کی گفتگو کے بعد پینل ڈسکشن رکھی گئی تھی۔اس پینل میں بحث کے لئے پینلسٹن میں شہناز کپاڈیہ راحت (سی ای او، میرامان)، ہمایوں مظہر (بانی / سی ای او، کریس وینچرز)، شرمین علی (میزبان/ صحافی/مصنف) اور اناشکا افضال (سی ای او،سلوشنز بریگیڈ) شامل تھیں۔ بحث کا دائرہ کار ’’خودی کی طاقت ‘‘ پر تھا اور پینل کے تمام شرکاء نے اپنے آپ کی دریافت کی اپنے اپنے سفرکے دوران مراحل اور مشکلات کے بارے میں بتایا۔اس کانفرنس میں ونڈر ویمن کے عنوان کے تحت چند مشہور خوا تین آنٹری پرینیورز کو بھی نمایاں کیا گیا ۔رومیلا حمید ونڈر ویمن کی آواز بن کر سامنے آئیں، 2005 کے زلزلے کے بعد سے ہی ویل چیئر تک محدود اس خاتون نے کبھی بھی اپنے آپ پر سے یقین نہیں کھویاحالاناکہ ان کے ارد گرد بہت سے لوگ اپنے آپ پرسے یقین کھو بیٹھے تھے ۔رومیلا نے معذوری کی وجہ سے اپنی جدوجہد کابتایا لیکن ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی ترغیب دی کہ وہ کبھی بھی اپنی معذوری کو اپنے خوابوں میں حائل نہ ہونے دیں۔رومیلا حمید اب SMT(سیلف مینجمنٹ ٹریننگ) کی بانی اور سی ای او ہیں جو کہ معذور افراد کو تربیت دینے کے لئے وقف ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی بہتر طور پر بسر کر سکیں۔اگلا سیشن بہت ہی دلچسپ تھا جو کہ نیکول وحید (بانی لوفولو جی بیکری اور کیفے) کے ساتھ عام گپ شپ پر مبنی تھا جسے شومایسہ الرحمن (اینکر پی ٹی وی نیوز) نے موڈریٹ کیا۔اس کے بعد ڈاکٹر محمد خالد مسعود ( کونسل آف اسلامک آئڈیولوجی کے سابق چیئرمین کونسل، ایڈہاک جج، شرعیت اپیلیٹ بینچ، پاکستان سپریم کورٹ) کی طرف سے خواتین کی آنٹری پرینیورشپ کے حوالے سے السامی نقطہ نظر کے موضوع پر ایک گفتگو تھی۔اپنی گفتگو میں انہوں نے کئی روزمرہ کے سوالات کے بارے میں بات کی جیسا کہ خواتین کا کام کرنا جائز ہے؟ کیا انہیں گھرسے نکلنے کی اجازت ہے؟ وغیرہ۔ہما مصطفی بیگ (شریک بانی اور شریک ڈائریکٹر سر ندیپ پروڈکشنز اور بانیمنسٹری آف چینج) نے ''Search and You Shall Find'' کے عنوان سے گفتگوکی، جو کہ خود اعتمادی اورخود کی تلاش کی طاقت پر ایک اور بہت زہن کھولنے والی گفتگو تھی۔انیقہ علی ( بانیMad Hatters ) نے بھی ونڈرومن کے طور پر کانفرنس میں حصہ لیا۔اسامہ جاوید مرزا (شریک بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر) اور آمنہ ترمزی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔

