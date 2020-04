گوگل کی جانب سے کاروباری اداروں کیلئے ورچوئل ورکشاپس کا اہتمام گوگل کی جانب سے کاروباری اداروں کیلئے ورچوئل ورکشاپس کا اہتمام

کراچی(پ ر) گوگل نے COVID-19 کے دوران چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کے لیے ورچوئل ورکشاپس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ورچوئل ورکشاپس اُن چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جنہیں دنیا بھر میں ایسے چیلنجوں کا سامنا ہے جن کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور اُن کے سامنے ہمیشہ ”میں اپنے کسٹمرز اور عملے کے ساتھ کس طرح رابطے میں رہوں؟“ اور”اپنے کاروبار کو عمدگی سے چلانے کے لیے میں کیا طریقے استعمال کروں؟“ جیسے سوالات موجود رہتے ہیں۔جیسا کہ ہربادل میں امید کی کرن موجود ہوتی ہے اِسی طرح موجودہ غیریقینی صورت حال میں بھی کاروباری اداروں کے لیے موقع موجود ہے کہ وہ نئی ڈیجیٹل اسکلز کو ترقی دیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھریں۔ریموٹ ورکنگ اور ڈیجیٹل میں تبدیلی کی غرض سے گوگل نے مفت ورچوئل ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے جو گوگل کی جانب سے پاکستانی کاروباری اداروں کی مدد کے وعدے کا حصہ ہے۔ یہ کورس فراہمیGrow with Google پروگرام کی ٹیم نے تیار کیا ہے جسے ہم نے، COVID-19 کے محدود حرکت والے عرصے کے لیے ورچوئل میں تبدیل کیا ہے۔اپنے لیے درج ذیل تاریخوں میں سے کسی بھی ایسی تاریخ کا انتخاب کیجیے جو آپ کے لیے مناسب ہو۔مفت ورکشاپ کے لیے سائن اپ کیجیے جس میں ہینڈی ڈیجیٹل ٹولز پر توجہ دی گئی ہے اور اِسی کے ساتھ ایسے چھوٹے کاروباری اداروں کے لیے مشورے اور ترکیبیں فراہم کی گئی ہیں جو اپنے کسٹمرز اور ملازمین، دونوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں۔ہر سیشن کا دورانیہ ایک گھنٹہ ہے جس میں گوگل کے ٹرینرزتربیت دیں گے۔ اِن سیشنز کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکے گا، لہٰذا اِن کو ضائع مت کیجیے۔30 اپریل صبح 11.00 بجے سے دوپہر 12.00 بجے تک آن لائن ہونا کیسا لگتا ہے؟ (What Going Online Looks Like?) مئی صبح 11.00 بجے سے دوپہر 12.00 بجے تک آپ گوگل کے ساتھ آن لائن کیا کر سکتے ہیں؟(What You Can Do Withصبح 11.00 بجے سے دوپہر 12.00 بجے تک گوگل کس طرح چھوٹے/درمیانے کاروباری اداروں کی مدد کرتا ہے؟ (How Google Helps SMBs Online)12 مئیصبح 11.00 بجے سے دوپہر 12.00 بجے تک کس کو آن لائن ہدف بنایا جائے اور کیسے۔

؟ (Who To Target Online And