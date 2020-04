مایہ ناز قومی کرکٹر عابد علی کے کزن کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے ریکارڈ ساز ٹیسٹ ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کے کزن سلطان شکور کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق عابد علی کے 50 سالہ کزن سلطان شکور اچھرہ کے رہائشی تھے جو کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد میو ہسپتال لاہور میں زیر علاج تھے تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ عابد علی نے مداحوں سے اپنے کزن کی مغفرت کیلئے دعا کی اپیل کی ہے۔

عابد علی نے عوام سے ناصرف اپنے کزن کیلئے دعائے مغفرت کی اپیل کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ احتیاطی تدابیر کے طور جنازے میں فیملی کے افراد شریک ہوں گے، میری فیملی پر مشکل وقت ہے ، اللہ سے دعا ہے کہ وہ پوری دنیا کو اس وباءسے نجات دے۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے کزن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”میرے دل کے بہت قریب میرے کزن سلطان شکور کورونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ برائے مہربانی تین مرتبہ سورة فاتح اور سورة اخلاص ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ“

My cousin sultan shakoor very close to my heart died today due to Corona virus. May Almighty Allah bless him and give him highest place in JANNAH. Please recite soorah fateha and soorah ikhals 3times. Jazak Allah???????????????????????????????? pic.twitter.com/CZQmpQwr9B