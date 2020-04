’’ روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے‘‘ عمران خان کے سادگی کے اعلانات کے برعکس گورنر سندھ کے وی آئی پی پروٹوکول کی ویڈیو وائرل

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان اپوزیشن میں رہتے ہوئے پروٹوکول پر شدید تنقید کرتے رہے اور جب اقتدار سنبھالاتو بھی سادگی اپنانے اور قوم کے پیسے کی حفاظت کے اعلانات کرتےرہے، لیکن جب ایک طرف کورونا سے لڑائی میں معاونت کےلیے بیرون ملک موجود پاکستانیوں سےعطیات کی اپیلیں ہورہی ہیں تو وہیں دوسری طرف گورنر سندھ عمران اسماعیل کے دو درجن گاڑیوں کیساتھ پروٹوکول میں دورہ ٹھٹھہ کی ویڈیو وائرل ہوگئی ۔

سینئر صحافی مرتضیٰ علی شاہ نے گورنر سندھ کے پروٹوکول کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا ’’ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وی آئی پی پروٹوکول میں ٹھٹھہ کا دورہ کیا، کہاں ہے سادگی ? اور حکمران اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کورونا ریلیف فنڈ میں عطیہ کریں تاکہ اس طرح کا لائف سٹائل مل سکے۔

Governor Sindh Imran Ismail visited Thatta in VIP protocol. Where’s austerity and simplicity? And then the rulers ask overseas Pakistanis to donate for #COVID Relief Fund to find this kind of lifestyle? pic.twitter.com/t5bBZHsktA