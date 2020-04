وزیراعظم عمران خان کو ” مسلم مین آف دی ایئر“ قرار دیدیا گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) اردن کے رائل اسلامک سٹریٹجک سٹڈیز سنٹر نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو سال 2020کا ” مین آف دی ایئر“ قرار دیدیا ہے ، عمران خان دنیا بھر میں بااثر مسلمانوں کی سنٹر کی طرف سے جاری لسٹ میں ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئے ، پاکستان کے وزیراعظم ٹوئٹر پر بھی ساڑھے 10ملین فالوورز کیساتھ دنیا کے چھٹے معروف رہنما بن گئے ۔

گلف نیوز کے مطابق سنٹر کی طرف سے جاری کی گئی دنیا بھر کے 500مسلمانوں کی فہرست میں عمران خان کا نام بھی شامل ہے ۔اس ٹائٹل کے دونوں حقداران کا انتخاب کرنے والے قاہرہ میں امریکی یونیورسٹی کے پروفیسر ایس عبداللہ نے کہاکہ” اگر 1992ءمیں 500مسلمانوں کے نام شائع ہوتے ، میں اس وقت چیف ایڈیٹر ہوتا، میں عمران خان کواس کی کرکٹ میں شاندار پرفارمنس کی وجہ سے مسلمان مین آف دی ایئر کیلئے نامزد کرتاجب اس نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا۔ انتخاب کرنیوالے پروفیسر کاکہناتھاکہ انتخاب کے وقت کرائٹیریا صرف عمران خان کی کرکٹ نہیں تھی ،کینسر کے مریضوں کے لیے ہسپتال اور تحقیق کے لیے عمران خان کی کامیاب چندہ مہم سے بھی وہ متاثر ہیں، عمران خان کی پڑوسی مالک انڈیا کیساتھ امن کی بھی خواہش تھی جس نے انہیں یہ اعزاز دلایا۔

عمرا ن خان کو یہ اعزاز ملنے پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے آفیشل ہینڈل پر بتایا کہ اردن کے رائل اسلامک سٹریٹجک سٹڈیز سنٹر نے وزیراعظم عمران خان کو حالیہ فہرست میں ’مین آف دی ایئر‘چنا ، عمران خان نے پڑوسی ملک انڈیا کیساتھ امن کی خواہش کی تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز دیا گیا۔

Jordan's Royal Islamic Strategic Studies Center named Prime Minister Imran Khan as its 'Man of the Year' in its recent list of the most persuasive Muslims in the world. desire for peace with neighboring India earned him the title