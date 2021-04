انفینکس نے عالمی ڈیزائن ایوارڈ جیت لیا انفینکس نے عالمی ڈیزائن ایوارڈ جیت لیا

لاہور(پ ر) انفینکس نے اس سال عالمی شہرت یافتہ iF DESIGN ایوارڈاپنے نام کر لیا۔ فاتح پراڈکٹ، Infinix Zero 8، نے ٹیلی کمیونیکیشن کی پراڈکٹ کیٹگری میں کامیابی حاصل کی۔ ہر سال، دنیا کی سب سے قدیم آزاد ڈیزائن آرگنائزیشن، Hannover-based iF انٹرنیشنل فورم ڈیزائنGmbH، iF DESIGN ایوارڈ کا اہتمام کرتی ہے۔Infinix Zero 8 نے پوری دنیا کے آزاد ماہرین پر مشتمل 98 جیوری ممبروں پر کامیابی حاصل کی۔ اس شاندار پراڈکٹ میں پریمیم گلاس، میٹل اور پولی کاربونیٹ مٹیریل کے شاندار مجموعہ کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ6.85" FHD+ ہموار ڈسپلے اور الٹرا نائٹ اور الٹرا وائیڈ اینگل کیمرے شامل ہیں۔ منی کٹ سطحوں کے ذریعہ ایک شاندار ڈیزائن کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ بہترین کوالٹی کے معیار کا ایوارڈ حاصل کر نے کے لیے 52 ممالک سے 10,000 اندراجات جمع کروائی گئیں۔