وزیراعظم عمران خان کا پولیس فورس کو خراج تحسین

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آ ن لائن ) وزیرا عظم عمران خان کی جانب سے مظاہروں کے د وران فرائض انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس نے حکومت کو بلیک میل کرنے کی منظم پرتشدد مہم کا مقابلہ کیاجس کے نتیجے میں 4پولیس اہلکار شہید اور 600زخمی ہوئے۔ہماری قوم ان ہیروز کی مقروض ہے،شہدا کے خاندانوں کا مکمل خیال رکھیں گے ۔

I want to pay special tribute to our police force for their heroic stand against organised violence intended to create chaos to blackmail govt. 4 policemen were martyred & over 600 injured. Our nation is indebted to these heroes & we will look after the families of the martyrs.