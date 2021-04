قومی ٹیم کی جنوبی افریقہ کے خلاف فتح، وزیراعلی پنجاب نے ٹیم کے نام پیغام جاری کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعلی پنجاب سردارعثمان بزدار نے قومی کرکٹ ٹیم کی جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 سیریز میں فتح پر ٹیم کو مبارک باددی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعلی پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم اور خصوصی طور پر کپتان بابر اعظم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 اور ون ڈے سیریز جیتنے پر مبارک ہو،ٹیم نے جس طرح جنوبی افریقہ کا مقابلہ کیا اس فخر ہے، وزیراعلی نے قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔

Congratulations to Team Pakistan especially Captain @babarazam258 on winning the ODI and T20 series against South Africa at their home

Proud of the way team fought in every match and came out on the winning side. Best of luck for the upcoming series & World Cup as well! #SAvsPAK