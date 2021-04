شفقت محمود کا ٹویٹ آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے قومی کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں فتح پر مبارکباد دی ہے۔

قومی ٹیم کی فتح پر اپنے ٹویٹ میں شفقت محمود نے کہا کہ غیر ضروری طور پر کھیل کو دلچسپ بنانے کے بعد پاکستان نے جنوبی افریقہ میں ٹی ٹوئنٹی سیریز 3-1 سے جیت لی۔ ہمارے لیے ایسی فتوحات بہت ہی کم ہوتی ہیں اس لیے پاکستان ٹیم کو مبارکباد اور شاباش۔

شفقت محمود نے کپتان بابر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ " اور بابر اعظم کی خصوصی ستائش، کیا کرکٹر ہے۔"

After making the game unnecessarily interesting Pakistan win the T20 series 3-1 in South Africa. It is rare for us to win there so shabash and congratulations to team Pakistan. And special praise for Babar Azam. What a cricketer