دشمن ایجنسیاں سوشل میڈٰیا پر پاکستان کے خلاف کیا گھناؤنا منصوبہ بنا رہی ہیں؟ تہلکہ خیز انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے انکشاف کیا ہے کہ دشمن ایجنسیاں پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلانے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔

اپنے ایک ٹویٹ میں حمزہ شفقات نے بتایا کہ اس بات کی قابل اعتماد اطلاعات ہیں کہ دشمن ایجنسیاں سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے توہین مذہب پر مبنی مواد پھیلائیں گی جس سے پاکستان میں افراتفری کو بڑھاوا دیا جائے گا۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اپیل کی کہ ہر کوئی اس بات سے آگاہ رہے اور مہربانی کرکے بیرون ملک کی جانے والی غلط حرکتوں پر اپنے ہی اداروں کے ساتھ نہ لڑیں۔

There is credible news that hostile Intel agencies will use social media accounts and share blasphemous content to further incite chaos and violence in Pakistan. Everyone please please beware and don't fight your own institutions for wrongs being done abroad