وزیراعظم کی اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر حملے کی مذمت

اسلام آباد( ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم شہباز شریف نے مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیدیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ پر حملہ قابل مذمت اور پر تشدد کارروائیوں میں اضافہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے ، ہم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ۔

Condemnable raid on Al-Aqsa Mosque & escalation of violence by Israel in gross violation of HR & humanitarian laws. We stand in solidarity with the Palestinians. Time for international community to protect innocent Palestinian lives, and uphold international law & UN Charter.