  ٹک ٹاک ایڈ ایوارڈ، مختلف ممالک میں موجود برانڈز اور ایجنسیوں کی جانب سے اپنی تخلیقات جمع کرانے کیلئے  اوپن پروگرام چھ اہم کیٹگریز میں شا مل، رپورٹ

ملتان(پ ر)ٹک ٹاک کو (METAP) خطے میں پہلے ٹک ٹاک ایڈ ایوارڈز کے آغاز کا اعلان کرنے پر فخر ہے۔ یہ ایوارڈ پروگرام ان برانڈز اور ایجنسیوں کو خراج (بقیہ نمبر22صفحہ7پر)

تحسین پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو ٹک ٹاک پر اپنے تخلیقی اور اعلی کارکردگی کی حامل کیمپینز کے ساتھ ٹک ٹاک کی منفرد نوعیت کو اپناتے ہوئے شاندار اشتہاری تجربات فراہم کررہے ہیں۔ٹک ٹاک ایڈ ایوارڈز میں ان متاثر کن اشتہاری مہمات کی نمائش کی جائی گی جنہوں نے شاندار نتائج حاصل کرتے ہوئے پلیٹ فارم پر حقیقت پسندی، تخلیقی صلاحیتوں اور خوشیوں کو فروغ دیا ہے۔ اس اقدام کا ایک اور مقصد خطے میں غیر معمولی صلاحیتوں اور جدت کو تسلیم کرنا بھی ہے۔ٹک ٹاک ایڈ ایوارڈز اب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، ترکیہ، جنوبی افریقہ اور پاکستان سمیت METAPریجن میں موجود برانڈز اور ایجنسیوں کی جانب سے اپنی تخلیقات جمع کرانے کے لیے کھلا ہے۔ اس پروگرام میں چھ اہم کیٹگریز شامل ہیں جو کامیاب ٹک ٹاک کیمپینزکے مختلف پہلوں کا احاطہ کرتے ہیں۔1۔ اٹس کری ایٹو فار می (Its Creative for me): یہ کیٹگری تخلیقی آئیڈیا اور اس کی حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرتی ہے، اور ان برانڈز اور ایجنسیوں کو سراہتی ہے جنہوں نے خاص طور پر ٹک ٹاک کے لیے بنائی گئی کیمپینزکے ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کی حدود کو وسعت دینے کی جرات کی، اور متاثرکن نتائج پیش کیے۔2۔ کمیونٹی کور(Community Core): یہ کیٹگری کری ایٹرز اور کمیونٹی کے بہترین استعمال کو سراہتی ہے۔