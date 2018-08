پاکستان کے بعد آسٹریلیا میں بھی تبدیلی آگئی، پاکستانی خاتون نے ایسا کام کردکھایا کہ ہرپاکستانی کا سر فخر سے بلند کردیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں پہلی مرتبہ تحریک انصاف اقتدار میں آگئی اور یہ تبدیلی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آسٹریلیا میں بھی دیکھنے میں آئی اور پاکستانی نژاد آسٹریلوی خاتون مہرین فاروقی آسٹریلیا کی پہلی مسلمان سینیٹر منتخب ہوگئیں، وہ بدھ کو سینیٹر شپ کا حلف اٹھائیں گی۔

گارجین کی رپورٹ کے مطابق ان کو ریاستی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران نیو ساؤتھ ویلز گرینز کی جانب سے گرینز سینیٹر منتخب کیا گیا۔آسٹریلین سینیٹ نے اپنے بیان میں کہاکہ ’ سینیٹر لیرہیانون کے استعفے کی وجہ سے خالی ہونیوالی نشست پر نیوساتھ ویلز پارلیمنٹ نے ڈاکٹرمہرین فاروقی کو سینیٹر منتخب کرلیا‘‘۔

The New South Wales Parliament has selected Dr @MehreenFaruqi to fill the vacancy caused by the resignation of Senator @leerhiannon