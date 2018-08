عمران علی شاہ کے بعد تحریک انصاف کا ایک اور رہنما قابو سےباہر ، توڑ پھوڑ اور فائرنگ کیونکہ۔۔۔

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی عمران شاہ کی شہری پر سر عام سڑک پر تشدد کی ویڈیو سامنے آئی اور معاملہ میڈیا پر آیا تو وہ ان سے معافی مانگنے پہنچ گئے اور بعد میں معلوم ہواکہ وہ سرکاری افسر تھے جنہیں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نے تشدد کا نشانہ بنایا تاہم ابھی یہ معاملہ تھما نہیں تھاکہ پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کی عام شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو نے تہلکہ برپا کر رکھاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک ٹیوٹا کی گاڑیV8 کھڑی ہے اور اس کے پیچھے تین چار افراد لڑائی میں مصروف ہیں جبکہ خوف ہراس پھیلانے کیلئے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ۔سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ شیئر کی جارہی ہے اور کہا جارہاہے کہ پی ٹی آئی کے منصور احمد شیخ نامی شخص نے کراچی کے علاقے ملیر میں واقع گاڑیوں کے شوروم پر ساتھیوں سمیت دھاوا بولا اور اندر موجود ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ اس دھاوے میں ان کے کزن ایس ایس پی ملیر منیر شیخ بھی مبینہ طور پر ان کے اس عمل میں شریک تھے ۔یہ واقع کراچی کے علاقے شارع فیصل پر پیش آیا۔

ویڈیو دیکھیں:

On another note, PTI's Mansoor Ahmad Sheikh vandalizes Honda Showroom with the help of his cousin SSP Malir Munir Sheikh,tortured and abused the staff memebers.

Reports suggest that an amount of PKR 7 Million was also stolen and 5 employees were kidnapped.#TabdeeliStarts pic.twitter.com/WXNYmb4INh