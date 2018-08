بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اجیت واڈیکر انتقال کرگئے

نئی دہلی (ویب ڈیسک)بھارتی کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں سیریز میں پہلی مرتبہ کامیابی دلانے والے سابق کپتان اجیت واڈیمکر 77 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔خبرایجنسی کے مطابق اجیت واڈیکر ممبئی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے اور طویل علالت کے بعد چل بسے۔

اجیت واڈیکر نے بحیثیت کپتان 1971 میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کےدورے میں بھارت کو سیریز میں پہلی مرتبہ کامیابی دلائی تھی۔انھوں نے 37 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 14 نصف سنچریوں اور ایک سنچری کی مدد سے 2 ہزار 113 رنز بنائے۔اجیت واڈیکر نے 1974 میں انگلینڈ کے خلاف 2 ون ڈے میچ بھی کھیلے۔بھارت میں سابق کپتان کے انتقال کی خبر ملتے ہیں سوشل میڈیا میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سمیت کرکٹ شائقین کی جانب سے انھیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔

نریندر مودی نے ٹویٹر میں اپنے پیغام میں اجیت واڈیکر کو ‘ایک عظیم بلے باز اور زبردست کپتان’ قرار دے دیا۔ان کا کہنا تھا کہ ‘انھوں نے ہماری ٹیم کی قیادت کی اور ہماری کرکٹ کی تاریخ میں چند یادگار فتوحات دلائیں’۔بھارتی وزیراعظم نے افسوس اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ ‘وہ کرکٹ کے ایک موثر منتظم بھی تھے’۔

Ajit Wadekar will be remembered for his rich contribution to Indian cricket. A great batsman & wonderful captain, he led our team to some of the most memorable victories in our cricketing history. He was also respected as an effective cricket administrator. Pained by his demise.