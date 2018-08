قوم کی یہ بیٹی پاک فوج میں کس عہدے پر فائز ہے ؟ایسی خبر آگئی کہ آپ کو بھی اپنی فوج پر فخر ہو گا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کی تعمیر و ترقی میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور بھر پور صلاحیتوں کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ۔قوم کی ایسی ہی ایک بیٹی میجر جنرل نگار جوہر بھی ہیں جنہوں نے سچی لگن اور محنت سے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی ٹھانی تو آج وہ پاک فوج میں میجرجنرل کے عہدے پر پہنچ گئیں ،میجر جنرل نگار جوہر پاک فوج میں تیسری خاتون ہیں جو اس عہدے پر پہنچ پائی ہیں ،سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا تعلق صوابی کے گاﺅں پنج پیر سے ہے۔سینئر صحافی حامد میر نے کہا کہ میجر جنرل نگار پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں ،وہ سیلف میڈ خاتون ہیں جو نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں ۔

Major General Nigar is pride of whole Pakistan she is a self made woman and a role model for young generation https://t.co/ENYunNOgNr