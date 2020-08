شہباز گل کا مریم نواز کے سمدھی پر الزام جھوٹا ثابت ہو گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کے سمدھی چودھری منیر پر جھوٹا الزام لگا دیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب ساٹ ٹوئیٹر پر انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد ائیر پورٹ کی چھت بارش کے بعد بہہ رہی ہے اور سیلنگ بھی ٹوٹ کر زمین پر گر رہی ہے ۔اس ویڈیو کے ساتھ شہباز گل نے پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ملاحظہ فرمائیں یہ ہے نیو اسلام آباد ائیرپورٹ جس کا ٹھیکیدار محترمہ مریم صفدر کا سمدھی تھا،ہر بارش میں یہ عمارت کسی نہ کسی جگہ سے بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔اگر ان سے کوئی ادارہ سوال کرے گا تو جتھہ لے کر اس پر حملہ آور ہو جائیں گی۔شہباز گل کے اس ٹوئٹ پر صحافی زاہد گشکوری نے سپریم کورٹ کا ایک حکمنامہ جاری کرتے ہوئے کہاکہ چودھری منیر کا اسلام آباد ائیر پورٹ کی عمارت کی تعمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔

Facts: Maryam Nawaz’s “Samdhi” (Chaudhry Munir) has nothing to do with construction of this new Islamabad Int. Airport. @SHABAZGIL may read this Supreme Court’s order (July 2018) for putting facts straight.????@SalmanKNiazi1 may enlighten us further here. https://t.co/AcLqdJt5mv pic.twitter.com/D8ufCYxcbm